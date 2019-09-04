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Kağıthane'de iş merkezinde yangın

KAĞITHANE'de bir iş merkezinin 4. katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

04.09.2019 02:20 Kağıthane'de iş merkezinde yangın
KAĞITHANE'de bir iş merkezinin 4.  katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi, Anayurt Sk. No: 17 de bulunan 5 katlı iş merkezinin 4. katında bulunan bir diş protez laboratuvarında yangın çıktı.Görenler olayı hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına kısa zamanda müdahale eden ekipler  yangını söndürdü.
Yanan laboratuvarda oksijen tüpü olduğunu bilen bazı vatandaşlar itfaiye ekiplerini uyardı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri  sokakta güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni İtfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.


- İstanbul

Kağıthane, İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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