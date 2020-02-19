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(KAĞITHANE'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Özgür EREN -Zeki GÜNAL Kağıthane'de D 100 kenarında bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı.

19.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:42(KAĞITHANE'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Özgür EREN -Zeki GÜNAL

'de D 100 kenarında bulunan bir iş merkezinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Talat Paşa Mahallesi Adagülü Sokak üzerinde bulunan 5 katlı iş yerinin çıktı. İşçiler binanın dış cephesinde çalışırken henüz bilinmeyen nedenle bir anda alevler çıkmaya başladı. Kısa sürede alevler binanın dış cephesini tamamen sardı. İşçiler, durumu hemen itfaiye  ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yan tarafta bulunan binaya alevlerin sirayet etmesi için çalışma yapan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangından yükselen dumanlar, D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinin üzerini kapladı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken binada hasar oluştu.

Mahalle sakinlerinden Naime Hüküm, "İki kere bu sokakta yangın tehlikesi atlattık. Burayı önlem almadan yıkmaya çalıştılar. Kaynak yaparak bir şeyleri söküyorlar ama şu 3 ev neredeyse yanacaktı. Bize bir şey olsa sorumlusu kim" dedi.

Görüntü Dökümü

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Cep Telefonu görüntüsü

-Dumanların çıkması

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-İş yerinin alevli yanması

-Aktüel Görüntüler

-İtfaiyenin çalışması

-Yanan iş yerinden detay görüntü

-Sokaktan detay örüntü

-Naime Hüküm ile röportaj



Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

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