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Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı

Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.

24.03.2020 03:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 03:42
Kağıthane'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı
Kağıthane 'de bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'ne 2 ayrı araçla gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, buradaki bir iş yerine silahla ateş açtı. Olayda iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Zanlılar daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayın ardından polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kağıthane, Güncel

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