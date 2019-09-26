Haberler » Güncel » Haber

Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada

Muhammet KAÇAR / İSTANBUL DHAİstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.

26.09.2019 21:10Kağıthane'de işyerinde depremden kaçış anları kamerada

Muhammet KAÇAR/ İSTANBUL DHA
İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında Kağıthane'de bir işyerinde yaşanan panik anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Seyrantepe'de bir işyerinde kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, birbirleriyle konuşurken depreme yakalanan 3 kişi bir anda panikleyerek dışarı kaçıyorlar. Bir kişinin de makinelerin arasından koşarak dışarı çıktığı kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
----------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Depreme yakalanan 3 kişinin kaçışması
-Makinelerin arasından bir kişinin koşarak dışarı çıkması



Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 Silivri açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha
23:48 Uygur kardeşlerden müzikal komedi gösterisi
23:48 Eşi barışmayı reddedince intihara kalkışan genci, polis ipten aldı
23:46 İstanbul'da 3.9 büyüklüğünde artçı deprem
23:42 Kırgızistan'da "Günaydın Türk Dünyası" şiir kitabı tanıtıldı
23:40 Fransız BNP Paribas bankasına "Sudan'da soykırıma ortak olma" suçlaması
23:40 Silivri'de vatandaşlar parklarda battaniyeye sarılı şekilde bekliyor