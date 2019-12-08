Kağıthane'de kaçak içki operasyonu

KAĞITHANE'de kaçak alkol satışı yapılan bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kaçak içkilerle birlikte, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 lira para ele geçirdi. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Kasım'da Çeliktepe Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde bulunan bir adreste kaçak alkol satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, adrese operasyon düzenledi. Ali K. (49) 15 TL karşılığında 500 ml pet şişe içerisinde kaçak alkol satışı yaptığı esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin sahte alkolü ikametinde hazırladığı belirlendi. İkametin kira kontratında adı geçen Haldun Arif K. (40) de yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise, 2 bin 786 şişe içki, 57 tane pet şişede içki, 1 bidon içerisinde 25 litre içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 150 adet fişek, 3 bin 575 TL para ele geçirildi. Haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapılan Ali K. ve Haldun Arif K., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÜSKÜDAR'DA ARAÇTAN SAHTE İÇKİ ÇIKTI

29 Kasım'da da Üsküdar'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 25 adet bandrolsüz ve faturasız sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan Olcay K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.