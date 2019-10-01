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Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu

Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram açık tütün ile 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.

01.10.2019 16:32Kağıthane'de kaçak sigara operasyonu
Kağıthane'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 190 kilo 850 gram açık tütün ile 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül'de Seyrantepe Mahallesi'nde bir iş yerinde sigara imalathanesinin bulunduğu ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın düzenleyen ekipler, 190 kilo 850 gram açık tütün, 56 bin 200 paketlenmiş kaçak sigara, bin boş makaron, 3 sanayi tipi seri üretim yapan sigara makinesi ile 3 hava kompresörü ele geçirirken iş yerinde bulunan Nuran T'yi (39) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane, Güncel

Kaynak: AA

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