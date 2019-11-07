Haberler » Güncel » Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı.

Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı.

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki, ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi.

07.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:45
KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki, ardından da park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Otomobillerden biri çarpmayla kaldırıma savruldu. Bu sırada, kaldırımda bekleyen biri restoran çalışanı 3 kişi, son anda kaçarak otomobilin altında kalmaktan kurtuldu.
Anadolu Caddesi'ndeki kaza dün saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yaşadıklarını anlatan restoran çalışanlarından Nuran Yavaş, Akşam mesaiden çıktım, eve gidecektim. Servisi bekliyordum, burada oturuyordum. Arabanın birisi park halindeydi, o arabayı kucakladı direk buraya getirirken ben içeri kaçtım, canımı zor kurtardım. O anda dünyam başıma yıkıldı, ayaklarımın canı gitti. Yaşadığım korkuyu aileme hala anlatmadım. Eğer anlatsaydım, benden daha çok korku yaşayacaklardı. Olayın şokunu sabaha kadar üzerimden atamadım. Gece hiç uyumadım dedi.
BUGÜN ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM
İlk şoku atlattıktan sonra yaralılar için sağlık görevlilerini aradığını ifade eden Nuran Yavaş Kaza yapan kişinin ailesi de burada bağırışınca kendi ailemi gördüm. 'Ben öldüm, öldüm. En azından ambulans çağırayım da bu yaralı kurtulsun' dedim. Ama çok korktum, Ona da hakkımı helal etmiyorum. Bugün ben ölmüş de olabilirdim diye konuştu.
Nuran Yavaş, bulundukları yerde hız tümseği ya da trafik ışıkları olması halinde bu tür kazaların önüne geçilebileceğini söyledi. Sürücülerden de dikkatli olmasını isteyen Yavaş Sadece kendilerini düşünmesinler, diğer canlıları da düşünsünler. Herkes bir ana kuzusu, herkes bir yuva sahibi. diye konuştu.
Kağıthane'de kaldırıma savrulan otomobilin altında kalmaktan kurtulan kadın o anları anlattı.

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:08   Sarıkamış deniz şehitleri anıldı
19:06   Cezayir ordusu: Sivil devlet sloganı, orduya güveni hedef alıyor
19:05   Tekel bayisine saldırının zanlısı DEAŞ üyesi çıktı
19:05   İlk günün liderleri Schwab ve Lewis
19:04   Ahmet Arslan: "Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesinin meyvelerini gördük"
18:35   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi
18:12   Terör örgütü PKK'ya Ekim'de ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
18:05   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da açıkladı: Bağdadi'nin yakın çevresinden 13 kişi elimizde
17:58   AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali
17:58   İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
7.11.2019 19:09:40