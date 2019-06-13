13.06.2019 22:08
Haberler»Güncel » Haber

Kağıthane'de karı-koca kavga edip birbirlerini yaraladı

Kağıthane

KAĞITHANE'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı.

KAĞITHANE'de, karı koca kavga edip birbirlerini yaraladı. Koca, eşinden şikayetçi olmak isteyince ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.
Olay, Hürriyet Mahallesi Cami Arkası Sokak 5 Numaralı apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Melahat Gökçen (60) ve İsmail Gökçen çifti saat 16.00 sıralarından evde kavga etmeye başladı. Bir süre sonra çift, evde bulunan eşyaları birbirlerine atmaya başladı. Melahat Gökçen evde bulunan kesici bir cismi fırlatarak kocasını çenesinde yaraladı. Bunun üzerine İsmail Gökçen de kesici bir cisim ile karısını başından yaraladı.
Gürültüyü duyup üst kata çıkan komşular, çifti kanlar içerisinde görüp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahaleyi evde yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Koca İsmail Gökçen eve gelen polislere karısından şikayetçi olduğunu belirtti. Bunun üzerine İsmail Gökçen, ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Hürriyet Mahallesi, Polis, Gökçen, kavga, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74
22:59 Araklı'da sağanak yağış
22:59 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı
22:58 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
22:58 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
22:58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali
22:56 Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı
22:52 Irak'ın 'Fransız IŞİD militanları için milyonlarca dolar istediği' iddiasına Paris'ten yalanlama