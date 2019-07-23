KAĞITHANE'DE KIRILAN AĞAÇ DALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kağıthane 'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kağıthane Sultan Selim meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan pankart asılı olan ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı.

KIRILAN DAL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Kırılan dal o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yola devrilen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.



O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Ağaç dalının devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rüzgarın etkisiyle ağaç dalının düştüğü ve o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından ise çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu kameralara yansıyor

Görüntü dökümü:

----------------------------

(Güvenlik kamerası)

-Rüzgarın etkisiyle ağacın dalının kırılarak yola düşmesi

-Kaldırımda yürüyen bir kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulması

-Çevredeki vatandaşların yardıma koşması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar



- İstanbul