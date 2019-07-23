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Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi

KAĞITHANE'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi.

23.07.2019 11:25 Kağıthane'de kırılan ağaç dalı motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi
KAĞITHANE'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kağıthane Sultan Selim meydana geldi. Edinilen bilgiye göre  kaldırım üzerinde bulunan pankart asılı olan ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı.

KIRILAN DAL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kırılan dal o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yola devrilen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ağaç dalının devrilme anı ise  bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rüzgarın etkisiyle ağaç dalının düştüğü ve o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından ise çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu kameralara yansıyor.


- İstanbul

Motosiklet, Kağıthane, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

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