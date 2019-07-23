Haberler» Güncel» Haber

KAĞITHANE'DE KIRILAN AĞAÇ DALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi.

23.07.2019 11:34
KAĞITHANE'DE KIRILAN AĞAÇ DALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Kağıthane'de rüzgarın etkisiyle kırılan ağacın dalı o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay Kağıthane Sultan Selim meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırım üzerinde bulunan pankart asılı olan ağacın dalı, rüzgarın etkisiyle kırıldı.
KIRILAN DAL MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Kırılan dal o sırada yoldan geçen motosiklet sürücüsünün üzerine devrildi. Motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaldırımda yürüyen bir kişi ise ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar motosiklet sürücüsünün yardımına koştu. Vatandaşlar tarafından ağacın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yola devrilen ağaç dalı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Ağaç dalının devrilme anı ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde rüzgarın etkisiyle ağaç dalının düştüğü ve o sırada kaldırımda yürüyen bir kişinin ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. Olayın ardından ise çevredeki vatandaşların yardım için koştuğu kameralara yansıyor KAĞITHANE'DE KIRILAN AĞAÇ DALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Motosiklet, Kağıthane, Selim, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Haberleri
11:40   YARALI KIZIL GEYİK YAVRUSU TEDAVİYE ALINDI
11:40   Hong Konglu aktivist Çin'e iade tasarısının iptali için açlık grevi yapıyor - HONG
11:40   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
11:39   SONER ÇETİN'DEN MİNİK TUGAY'A HASTANE ZİYARET
11:39   Muğla'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
11:38   Ağrı Gençlik ve Sporu İl Müdür Vekili Budak, başarılı sporcuları tebrik etti
11:38   Yaralı kızıl geyik yavrusu tedaviye alındı