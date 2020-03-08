Kağıthane'de komşusunu, eşini ve kızını silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Kağıthane'de önce komşusunu, ardından evine giderek karısı ve kızını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
08.03.2020 12:16
Kağıthane 'de önce komşusunu, ardından evine giderek karısı ve kızını silahla yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan komşusu Bülent Y'yi silahla vurarak yaralayan, ardından kendi evine çıkarak eşi Yeter Ç. ve kızı Selin Ç'yi de silahla yaralayan şüpheli Şevket Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Şevket Ç'yi gece saatlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Şevket Ç'nin komşusu Bülent Y. ile eşi Yeter Ç. arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü, kızı Selin Ç'yi de yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi'nde oturduğu binanın girişinde koltuk döşeme işi yapan komşusu Bülent Y'yi silahla vurarak yaralayan, ardından kendi evine çıkarak eşi Yeter Ç. ve kızı Selin Ç'yi de silahla yaralayan şüpheli Şevket Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli Şevket Ç'yi gece saatlerinde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli Şevket Ç'nin komşusu Bülent Y. ile eşi Yeter Ç. arasında gönül ilişkisi olduğunu düşündüğü, kızı Selin Ç'yi de yanlışlıkla vurduğunu söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, Hamidiye, Güncel
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