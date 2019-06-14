14.06.2019 14:29
Haberler»3. Sayfa » Haber

Kağıthane'de korkutan yangın

Kağıthane

Kağıthane'de bir apartmanın dükkan katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Kağıthane'de bir apartmanın dükkan katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi Menzil Sokak'ta bir apartmanın dükkan katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen dükkan katından çıkan dumanları fark eden mahalleli durumu vakit kaybetmeden itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri içerisinden dumanlar yükselen dükkan katına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken yangının dükkanın bitişiğindeki odunluğa sıçrama tehlikesi üzerine içeri girilmek istendi. Odunluğun kapısının kilitli olması üzerine itfaiye erleri balyoz ve balta yardımıyla kapıyı açmaya çalıştı fakat sonuç alınamadı. Bir süre sonra getirilen makasla kapının kilidi saniyeler içerisinde açıldı ve odunluğa müdahale edildi.

Mahalle sakinleri sokağa döküldü, yaşananları panikle izledi

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği anlarda mahalle sakinleri de olan biteni korku dolu gözlerle izledi, bazıları yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Çevrede büyük paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde söndürüldü, mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı.

Öte yandan polis meydana gelen yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İtfaiye, Kağıthane, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:17 Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
16:17 Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti
16:17 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
16:16 Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
16:16 SAMULAŞ'ta 'temizlik' seferberliği
16:16 Gürkan'dan öğrencilere mesaj
16:16 Putin: "Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"
16:16 Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı
16:16 Aydın Ticaret Borsası
16:16 İSTANBUL- YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
16:16 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
16:16 BOLU 'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
16:16 NEVŞEHİR Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
16:16 Tahtaköprü meydanı yenilendi