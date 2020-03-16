Menü
Haberler ›› Güncel ››Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri genişletildi - Güncel

Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri genişletildi

KAĞITHANE Belediyesi koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişletti.

16.03.2020 12:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:07
Kağıthane'de koronavirüs tedbirleri genişletildi

KAĞITHANE Belediyesi koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişletti. Belediyeye bağlı hizmet binaları ve parkların yanı sıra toplu taşıma araçları ve ibadethanelerde de temizlik ve hijyen çalışmaları yapıldı. Yanı sıra ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı.

Kağıthane Belediyesi koronavirüse karşı ilçede sıkı bir çalışma sürdürüyor. Ekipler belediyeye bağlı ilçedeki 8 kültür merkezi, mahalle konakları, 2 spor kompleksi, sosyal tesisler, parklar ve belediye hizmet binasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını tamamladı.

Koronavirüse karşı almış olduğu tedbirleri genişleten Kağıthane Belediyesi, toplu taşıma araçları ve tüm ibadethanelerde de temizlik ve hijyen çalışmaları yaptı. İlçede hizmet veren minibüs ve otobüsler, belediyeye bağlı ulaşım araçları detaylı temizlik sonrası ilaçla dezenfekte edildi. Yanı sıra ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı. Temizlik malzemeleri mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendillerden oluşuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin koronavirüse karşı farkındalık oluşturmak amacıyla, vatandaşlarla buluştuğu her ortamda tavsiyelerini yineliyor. Belediye olarak ilçede her türlü tedbiri aldıklarını belirten Başkan Öztekin,  "En önemli tedbir kişisel bakım ve korunmadan geçiyor" dedi. Başkan Öztekin, "Cumhurbaşkanımızın da tavsiye ettiği gibi, bu süreçte el sıkışma, kucaklaşma fiziki temasta mümkün olduğunca bulunmuyoruz. Katıldığımız düğün ve dernek toplantılarında da bunu uyguluyor ve biz de tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızın konuya karşı oldukça duyarlı olduklarını gördüm. Kişisel bakım ve temizliğimize dikkat ettiğimiz ve fiziksel temasta mümkün olduğunca az bulunduğumuz sürece; inanıyorum ki bu salgından milletçe el birliği ile korunacağız" dedi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Kağıthane, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi Güncel
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Güncel
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi Güncel
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı