Kağıthane'de Kuyumcu Soygunu

22 Kasım 2018 Perşembe 14:29



22 Kasım 2018 Perşembe 14:29

Kağıthane'de girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini bıçaklayıp çaldığı altınlarla kaçmaya çalışan zanlı, vatandaşlar tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, başında motosiklet kaskı ve elinde silah bulunan H.G, Talatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girdi.Zanlı, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek yanında getirdiği çantaya altınları koymasını istedi. Bu sırada şüpheli ile kuyumcu İbrahim Akın arasında arbede yaşandı.H.G, yanındaki bıçakla Akın'ı bıçaklayıp, kuyumcudan çaldığı bir miktar altınla ara sokaklardan yaya olarak kaçmaya çalıştı.Olayı gören vatandaşlarca yakalanan zanlı, polise teslim edildi.Yaralanan Akın'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan H.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.