Kağıthane'de Kuyumcu Soygunu

Kağıthane
'de girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini bıçaklayıp çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'nde girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini bıçakla yaralayıp çaldığı bir miktar altınla kaçmaya çalışırken yakalanan Harun G. (25)'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Olay
Başında motosiklet kaskı ve elinde silah bulunan Harun G., Talatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girdi. Zanlı, iş yeri sahibini silahla tehdit ederek yanında getirdiği çantaya altınları koymasını istedi. Bu sırada şüpheli ile kuyumcu İbrahim Akın arasında arbede yaşandı.
Harun G, yanındaki bıçakla Akın'ı bıçaklayıp, kuyumcudan çaldığı bir miktar altınla ara sokaklardan yaya olarak kaçmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlarca yakalanan zanlı, polise teslim edildi.
Yaralanan Akın'ın tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kağıthane