Kağıthane'de Kuyumcuyu Soyan Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

23 Kasım 2018 Cuma 16:34



23 Kasım 2018 Cuma 16:34

Kağıthane'de kurye gibi girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini bıçaklayarak bir miktar altın alıp kaçmaya çalışırken yakalanan soyguncu, adliyeye sevk edildi. Soyguncu ifadesinde, "Amerikan filmlerinden etkilendim" dedi.Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda, motosikletli kurye gibi bir kuyumcuya gelen kasklı soyguncu, silahla tehdit ederek kendisine direnen kuyumcu İbrahim Akın'ı (51) bıçaklamıştı. İş yerinden bir miktar altın çalan soyguncu ardından kaçmaya çalışmış ancak peşine düşen vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilmişti."Amerikan filmlerinden etkilendim"Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından teslim alınan soyguncu Harun G. (25) işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Harun G. ifadesinde soyguna giderken, tanınmamak için üst üste çok sayıda kıyafet giydiğini belirterek, "Yaklaşık bir yıldır işsiz olduğum için çektiğim kredi borcunu ödeyemedim. Sürekli izlediğim Amerikan filmlerinden etkilenerek soygun planı yaptım" dediği öne sürüldü. - İSTANBUL