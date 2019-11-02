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Kağıthane'de meyve suyu kutusuna saklanan uyuşturucu böyle bulundu

KAĞITHANE'de bir evde düzenlenen operasyonda meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

02.11.2019 11:51
KAĞITHANE'de bir evde düzenlenen operasyonda meyve suyu kutusuna saklanmış uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde satıldığını ve evin zula olarak kullanıldığını belirledi. 30 Ekim'de eve baskın düzenleyen polis Servan O. ve 18 yaşından küçük F.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. F.K'nın yapılan üst aramasında 4,7 gram, evde yapılan aramada ise meyve suyu kutusuna gizlenmiş 317,3 gram eroin bulundu. Ekipler toplam 532,9 gram uyuşturucu maddeye el koydu. Gözaltına alınan Servan O. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 18 yaşından küçük F.K. savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Kağıthane'de meyve suyu kutusuna saklanan uyuşturucu böyle bulundu

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Kaynak: DHA


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