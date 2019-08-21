Haberler» Güncel» Haber

Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

Kağıthane'de, duvara çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

21.08.2019 10:05
Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı
Kağıthane'de, duvara çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi Murat Sokağı'nda ilerleyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BNE 777 plakalı servis minibüsü, rampa aşağı inerken henüz bilinmeyen nedenle önce aydınlatma direğine, ardından park halindeki otomobile ve bina duvarına çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Minibüsün kaldırılmasının ardından sokak trafiğe açıldı.
Kağıthane'de minibüs duvara çarptı: 1 yaralı

Seyrantepe Mahallesi, Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:56   Ev alacaklara müjde! Faiz indirimi sonrası bir indirim de firmalardan geldi
11:56   Koyulhisar'da trafik kazası: 2 yaralı
11:56   Azerbaycan'da şehit pilot defnedildi
11:56   Çin'de seller en az 200 can aldı
11:56   AA Bursa Bölge Müdürü Coşkun'dan Vali Canbolat'a ziyaret
11:56   "Cumhurbaşkanımızın benimsemesi Malazgirt kutlamalarını canlandırdı"
11:55   Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanıyor! İşte masaya yatırılması beklenen konular