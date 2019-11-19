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Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi

KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi.

19.11.2019 14:51 | Son Güncelleme: 19.11.2019 14:56
KAĞITHANE'de, virajı alamayan moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı.
Kaza, Mahallesi Caddesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NJ 0238 plakalı hafriyat kamyonu sürücüsü Muhammed Meşe, Cendere Caddesi'nden Selçuklu Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan moloz yüklü kamyon devrildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, yan yatan kamyondaki hafriyat yola saçıldı. Kaza nedeniyle Selçuklu Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Sürücünün vermesinin ardından hafriyat kamyonunun yoldan kaldırılması için vinç getirildi. Kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyonun çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.
Kağıthane'de moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi

Hamidiye, Selçuklu, Güncel

Kaynak: DHA


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