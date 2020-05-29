KAĞITHANE'DE NEFES KESEN HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

Kağıthane'de lüks otomobillerin 'hayalet' göstergelerini çalan hırsızlar yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı.

29.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:22
Kağıthane'de lüks otomobillerin 'hayalet' göstergelerini çalan hırsızlar yaşanan kovalamaca sonrasında yakalandı. Polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde 28 Mayıs gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri sokak üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen iki kişiyi fark ederek sorgulamak istedi. Ancak şüpheliler polis ekiplerini görünce otomobillerine binerek kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüphelilerle polis arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında şüpheliler çıkmaz sokağa girince kullandıkları otomobili bırakıp, yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Bekçilerle birlikte yapılan ortak çalışmayla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin otomobillerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda lüks iki otomobile ait hayalet gösterge, 1 adet matkap, 1 adet tornavida, 2 adet plakanın yanı sıra 8 adet extacy adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.
YAŞANAN KOVALAMACA GÜVENLİK KAMERASINDA
Şüphelilerin olay yerine gelerek lüks otomobilden 'hayalet göstergeyi' çaldıkları anda polis ekiplerince fark edilmeleri güvenlik kameralarına yansıdı. Fark edildiklerini anlayan şüphelilerin otomobillerine binerek kaçmaya çalışmasının ardından kovalamaca yaşandığı ve polis ekiplerinin şüphelileri durdurmak için ikaz amaçlı havaya ateş açtıkları görülüyor. Kovalamaca, şüphelilerin çıkmaz sokağa girmesiyle otomobillerini terk edip yaya şekilde kaçmaya çalışmasıyla sürüyor. Takviye ekiplerin sokakları kapatması sonucunda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınıyor. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydediliyor.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Gözaltına alınan şüpheliler Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. KAĞITHANE’DE NEFES KESEN HIRSIZ-POLİS KOVALAMACASI KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Hamidiye, Polis, Güncel, Haber

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