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Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım

İstanbul'da görev yapan bir otobüs şoförü, hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma çıktı sonra duvara çarptı. Otobüs şoförü, olay anında tansiyonunun düştüğünü ve bu sebeple kaza yaptığının farkına varmadığını söyleyerek kendini savundu.

06.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:10

İstanbul Kağıthane 'de şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle özel halk otobüsü kaldırıma çıkarak duvara çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüs şoförü ''Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım.'' dedi.

KİMSE YARALANMADI

Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana gelen kazada, Osman Türkmen'in kullandığı Hamidiye Mahallesi - Eminönü seferini yapan özel halk otobüsü kontrolden çıkıp önce kaldırıma çıktı ardından duvara çarptıktan sonra durabildi. Halk otobüsünün kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken yolcuların panik yaşadığı öğrenildi. Otobüs içindeki yolcular başka bir otobüse aktarıldı.

Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım

''TANSİYONUM DÜŞTÜ, KAZAYI FARK ETMEDİM''

Tansiyonu düştüğünü için direksiyon hakimiyetini kaybettiğini belirten şoför Osman Türkmen, ''Bir anda tansiyonum düştü. Kaza yaptığımın bile farkına varamadım. Otobüsün içinde yolcularım vardı, Allah'a şükür onlara bir şey olmadı. Sağlık ekipleri geldi, tansiyonuma baktı. Şu an için iyiyim.'' ifadelerini kullandı.

Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel

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İstanbul'da duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Tansiyonum düştü, kaza yaptığımın farkına varamadım
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım - Haberler
Yorumlar (1)
MASKE:Geçmiş olsun dayı kaza ve kader bizler için var canın sağolsun
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