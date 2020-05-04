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Kağıthane'de Ramazan eğlenceleri sokağa taşındı

Yeni tip korona virüs nedeniyle evde kalan çocuklar için Kağıthane'de Ramazan eğlenceleri sokağa taşındı.

Kağıthane'de Ramazan eğlenceleri sokağa taşındı
04.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:52
Yeni tip korona virüs nedeniyle evde kalan çocuklar için Kağıthane'de Ramazan eğlenceleri sokağa taşındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altındaki çocuk ve gençler sokağa çıkamazken Ramazan ayına dair toplu etkinlik ve eğlenceler tüm yurtta durduruldu. Kağıthane Belediyesi, evde kalan çocuklar için Ramazan eğlencelerini sokağa taşıdı.

Ramazan ayının sonuna kadar Kağıthane'de her hafta sonu 14.00-18.00 saatleri arası farklı mahallelerde devam edecek eğlenceler sahnelenmeye başladı. Gezen Tiyatro adı verilen etkinliklerde tiyatrocular Nasrettin Hoca, Hacivat-Karagöz, Keloğlan, İbiş ve Palyaço karakterlerinde Kağıthane sokaklarını geziyor. Jonglör gösterilerinin de olduğu eğlencelere çocuklar ve aileleri, cam ve balkonlara çıkarak eşlik ediyor. Nasrettin Hoca, Hacivat ve Karagöz'ün kendi aralarında atışmaları, şarkı ve gösteriler vatandaşlara eğlenceli dakikalar yaşatıyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, korona virüs nedeniyle bu zamanlarda; bir nebze de olsa aileleri eğlendirmek ve çocuklara Ramazan'ın özel olduğunu hatırlatmak istediklerini ifade etti. Gezen tiyatronun ilk gün etkinliklerine Başkan Öztekin de katılarak, cam ve balkonlardan vatandaşları selamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Nasreddin Hoca, Kağıthane, Güncel, Haber

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