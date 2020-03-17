KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA
Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHAKağıthane'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti.
17.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:50
Haber Emin YEŞİLİSTANBUL DHA
Kağıthane 'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti. Araçlara da çarpan cip karşı kaldırımda durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ayazma Caddesi'nde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp havalandı. Karşı yönde bulunan iki otomobilin üzerinden geçen cip, kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Önce orta refüje çarparak havalanan cipin daha sonra karşı yöndeki iki araca çarpıp üzerinden geçtiği kameraya yansıyor. Karşı kaldırımda bulunan bir başka cip sürücüsü, üzerine doğru gelen cipi fark ediyor ve gaza basarak aracını hareket ettiriyor. İki araca çarparak üzerinden geçen cip ise karşı kaldırımda durabiliyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin yardımına koşuyor.
Kağıthane 'de refüje çarparak havalanan cip karşı şeritteki iki aracın arasından geçti. Araçlara da çarpan cip karşı kaldırımda durabildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Ayazma Caddesi'nde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak orta refüje çarpıp havalandı. Karşı yönde bulunan iki otomobilin üzerinden geçen cip, kaldırımda durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
OLAY ANI KAMERADA
Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ismi öğrenilemeyen cip sürücüsünün seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. Önce orta refüje çarparak havalanan cipin daha sonra karşı yöndeki iki araca çarpıp üzerinden geçtiği kameraya yansıyor. Karşı kaldırımda bulunan bir başka cip sürücüsü, üzerine doğru gelen cipi fark ediyor ve gaza basarak aracını hareket ettiriyor. İki araca çarparak üzerinden geçen cip ise karşı kaldırımda durabiliyor. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, cipte bulunan kişilerin yardımına koşuyor.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :KAĞITHANE'DE REFÜJE ÇARPIP UÇAN CİP KAMERADA
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