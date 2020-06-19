KAĞITHANE'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - ARŞİV

Kağıthane'de trafik tartışmasına girdiği ambulanstaki sağlık çalışanlarını darp edip onlara doğru silahla ateş ettiği gerekçesiyle aranan Sercan B. yakalandı.

19.06.2020 17:50 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:02
Kağıthane'de trafik tartışmasına girdiği ambulanstaki sağlık çalışanlarını darp edip onlara doğru silahla ateş ettiği gerekçesiyle aranan Sercan B. yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sercan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 26 Kasım 2019 günü Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 AJ 8631 plakalı ambulans sürücüsü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrasında otomobil sürücüsü, ambulans şoförü ve yanındaki sağlık çalışanlarını darp ettikten sonra onlara doğru silahla ateş etti. Sağlık çalışanları sağa sola kaçışırken, saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Açılan ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri, sağlık çalışanların bilgisine başvurarak saldırganı tespit etmeye çalıştı.
Kağıthane İlçe Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli Sercan B.(24) dün yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli darp ettiği sağlık çalışanları tarafından da teşhis edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. KAĞITHANE’DE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI DARP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI - ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel, Haber

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