Kağıthane'de saldırgan hem vurdu, hem yayınladı (1)
Ersan SAN / KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu.
12.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:33
Ersan SAN/ KAĞITHANE'de bir berber dükkanına giren silahlı saldırgan bir kişiyi vurdu. Saldırgan saldırı anını sosyal medyada yayınladı. Görüntülerde saldırganın pompalı silahını çıkararak dükkan önünden içeriye girdiği görülüyor. İçeri giren saldırgan arkadaşı olduğu kişiyi vurduktan sonra tehditler savuruyor. Saldırgan uzaklaşma anını da sosyal medya hesabından yayınladı.
Saldırgan yakalanırken yaralı kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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