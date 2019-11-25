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Kağıthane'de şampiyon belli oldu

Kağıthane'de bulunan 20 mahalle takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Hamidiye Mahallesi oldu.

25.11.2019 12:53 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:00Kağıthane'de şampiyon belli oldu
'de bulunan 20 mahalle takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Mahallesi oldu.

Kasım ayı başında Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in başlama vuruşunu gerçekleştirdiği mahalleler arası futbol turnuvasında şampiyon belli oldu. 'Takımını Kur Gel' diyerek tüm gençleri futbol müsabakalarına davet eden Kağıthane Belediyesi, bu sayede gençlere alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra gençler arasında şehre aidiyet duygusunun artmasını da hedefledi. 20 mahalle takımının kıyasıya mücadele ettiği turnuvaların şampiyonu final maçında 8-3'lük skorla Hamidiye Mahallesi oldu. Turnuvalarda ikinciliği Talatpaşa, üçüncülüğü Şirintepe ve dördüncülüğü Çağlayan Mahallesi aldı. Final maçının ardından turnuvalarda derece elde eden takımların sporcularına kupa ve madalyaları takdim edildi. - İSTANBUL

Mevlüt Öztekin, Kağıthane, Hamidiye, Güncel

Kaynak: İHA

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