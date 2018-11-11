Kağıthane'de Silahla Yaralama

Kağıthane
'de, maskeli şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Boncuk Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli bir kişi H.D'i silahla kovaladı.
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından H.D'yi silahla vuran maskeli kişi, taksiye binerek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı H.D ilk müdahalenin ardından İstanbul Şişli
Etfal Hamidiye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis
ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Polis,Kağıthane
11 Kasım 2018 Pazar 02:33