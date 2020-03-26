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Kağıthane'de silahlı saldırı kamerada: 4 yaralı

Kağıthane'de silahlı saldırı kamerada: 4 yaralı 4 kişinin yaralandığı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı Kağıthane'de kimliği belirsiz şüpheliler plakasız araçlarla gelerek, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen gruba kurşun yağdırdı.

26.03.2020 22:39 | Son Güncelleme: 26.03.2020 22:40
Kağıthane 'de silahlı saldırı kamerada: 4 yaralı
4 kişinin yaralandığı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
İSTANBUL - Kağıthane'de kimliği belirsiz şüpheliler plakasız araçlarla gelerek, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen gruba kurşun yağdırdı. 4 kişinin yaralandığı saldırı da 4 kişi de gözaltına alınırken, saldırı anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 23 Mart gecesi Kağıthane Gürsel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yasadışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisi, karşı grubun faaliyetlerini yürüttüğü iki farklı işyerine plakasız araçlarla gelerek kurşun yağdırdı. Saldırı da 4 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı. Gelen ihbarlar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralılar ise en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan çalışmaların ardından saldırganlardan 4'ü yakalanarak gözaltına alınırken, ekiplerin kaçan diğer saldırganları yakalama çalışmaları sürüyor.
Şüphelilerin plakasız araçla gelerek kurşun yağdırdı anlar kamerada
Kağıthane'de şüphelilerin husumetlilerinin bulunduğu işyerine kurşun yağdırdığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin plakasız araçla gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği sonra araca bindikleri ve tekrar inerek tekrar silahları ateşledikleri görülüyor. Kağıthane’de silahlı saldırı kamerada: 4 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kağıthane, 3. Sayfa

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Kağıthane'de silahlı saldırı kamerada: 4 yaralı

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