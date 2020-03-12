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Kağıthane'de silahlı vurulan kişi yaralandı

Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

12.03.2020 19:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:34
Kağıthane'de silahlı vurulan kişi yaralandı
Kağıthane 'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 28 Nisan Caddesi Sefa Sokak'ta, bir kişi, Serdar K'ye ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından vurulan Serdar K. ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis , kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Etiketler : Kağıthane, Polis, Güncel

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