Haberler » 3. Sayfa » Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar - Haber

Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar Kağıthane'de sürücü ile tartıştıktan sonra ambulansla kurşun yağdıran şahıslar olay yerinden kaçtıİSTANBUL - Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı.

27.11.2019 00:40 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:41
'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar
Kağıthane'de sürücü ile tartıştıktan sonra ambulansla kurşun yağdıran şahıslar olay yerinden kaçtı
İSTANBUL - Kağıthane'de ambulans şoförü ile tartışan kimliği belirsiz kişi veya kişiler ambulansa kurşun yağdırdı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Acarsoy Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ambulans şoförü ile yol verme meselesi yüzünden tartışan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler ambulansı kurşunladı. Olayda yaralanan olmazken, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler daha sonra olay yerinden kaçtı.
Silah seslerini duyan vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar

Kağıthane, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:02 Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
00:50 Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi
00:40 Kağıthane'de şoförle tartışıp ambulansa kurşun yağdırdılar
00:39 İzmir'de park halindeki araç yanarak küle döndü
00:34 İzmir'de park halindeki araç alev alev yandı
23:33 Trump'ın azil soruşturmasına yönelik yeni anket: Seçmenlerin fikirlerinde değişiklik olmadı
22:06 Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü
21:48 Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı
20:26 Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı
19:29 'Hoşçakalın' dedi, kendini trenin önüne atarak intihar etti
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
12:39 Mansur Yavaş'la olan davasıyla gündeme gelen iş insanı Necmettin Kesgin'e 3 yıl hapis cezası verildi
12:35 Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla kurtarış yapan kaleci Muslera oldu
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
27.11.2019 01:47:14