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Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı

Ersan SAN/ KAĞITHANE'de İmrahor Caddesi'nde Şişli Belediyesine ait su tankeri devrildi.

13.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:14Kağıthane'de su tankeri devrildi; 2 yaralı

Ersan SAN/ KAĞITHANE'de İmrahor Caddesi'nde Belediyesine ait su tankeri devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında İmrahor Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Şişli Belediyesine ait 34 ZH 5954 plakalı su tankeri devrildi. Kazada araç içinde olan sürücü ve bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kağıthane, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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