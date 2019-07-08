08.07.2019 10:43
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KAĞITHANE'DE TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN

KAĞITHANE

Kağıthane'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Kağıthane'de tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Çağlayan Mahallesi Okul Yolu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı tekstil fabrikasının 2. katında yangın çıktı. Saat 09.30'da tadilat çalışmaları sırasında kartonpiyerlerin tutuşması sonucu çıktığı öğrenilen yangın için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Kağıthane, İtfaiye, Güncel

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