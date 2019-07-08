08.07.2019 10:38
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kağıthane'de tekstil şirketinde korkutan yangın

Kağıthane

Kağıthane'de bir tekstil şirketinin depo bölümündeki malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı.

Kağıthane'de bir tekstil şirketinin depo bölümündeki malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevler nedeniyle binada bazı camlar patladı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan Okul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki bir tekstil şirketinin depo bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi sonrası binadan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Seyrantepe ve Kağıthane itfaiye istasyonu ile Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, binanın içerisinde çıkan yangına dört bir yandan müdahale etmeye başladı.

Alevlerin erittiği camlar patladı

Müdahale sürdüğü esnada alev alev yanan tekstil malzemeleri bir süre sonra binanın camlarının patlamasına neden oldu. Vatandaşların ve çalışanların panik yaşadığı yangın bir süre sonra itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar ise çalışmaları meraklı gözlerle izledi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:19   Otobüste genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
11:19   Manisa'da kayıp zihinsel engelli Ümmet bulundu
11:18   Kuzey Ege'de düzensiz göçmene geçit yok
11:13   İki araç kafa kafaya çarpıştı
11:11   Ahır yangını söndürüldü
11:11   Akü hırsızları güvenlik kameralarına yakalandı
11:08   Balkondan kaçmaya çalışan hırsız düşerek ayağını kırdı