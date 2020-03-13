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Kağıthane'de temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor

Korona virüsün özellikle orta ve ileri yaştaki vatandaşlarda daha riskli olduğu belirtilirken özellikle ortak kullanım alanlarındaki halılar, bakterilerin yuvalanması için uygun bir zemin oluşturuyor.

13.03.2020 11:19 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:19
Kağıthane'de temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor
Korona virüsün özellikle orta ve ileri yaştaki vatandaşlarda daha riskli olduğu belirtilirken özellikle ortak kullanım alanlarındaki halılar, bakterilerin yuvalanması için uygun bir zemin oluşturuyor. Kağıthane Belediyesi de bundan hareketle ilçedeki ibadethanelerin düzenli olarak temizlik ve bakımlarını yaparken, virüs tedbirleri kapsamında ilaçlama da yapılıyor. İlçedeki tüm ibadethaneler detaylı temizlenerek, dezenfektanlarla hijyenik hale getiriliyor.

80 okula temizlik malzemesi dağıtılıyor

Kağıthane Belediyesi tarafından öğrencilerin sağlıklı bir şekilde eğitim hayatlarına devam etmeleri için ilçedeki ilk, orta ve lise düzeyindeki 80 okula temizlik malzemesi dağıtıldı. Temizlik malzemeleri mineralli ovma sıvıları, çamaşır suları, genel yüzey temizleyicileri, sıvı el sabunları, büyük boy çöp poşetleri, tuvalet kağıtları, havlu peçeteler, mikrofiber temizlik bezleri ve ıslak mendillerden oluşuyor.

Belediyeye ait hizmet binaları dezenfekte ediliyor

Kağıthane'deki ortak kullanım alanlarının başında belediye hizmet binası, kültür merkezleri ve spor tesisleri ile parklar geliyor. Ekipler ilçedeki 8 kültür merkezi, mahalle konakları, 2 spor kompleksi, parklar ve belediye binasında temizlik ve ilaçlama çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kağıthane, Güncel

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