Kağıthane'de trafik kazası: 1 yaralı

Kağıthane'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde Hasdal istikametine seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobil, R.Y. idaresindeki 34 BFV 699 plakalı otomobil ile M.D'nin kullandığı 34 TG 3039 plakalı otobüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü R.Y. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden arkadaşının yardımıyla çıkarılan sürücü R.Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA