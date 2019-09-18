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Kağıthane'de yangın (1)

Kağıthane'de lokantanın bacasından çıkan ve üst katlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

18.09.2019 13:43
Kağıthane'de lokantanın bacasından çıkan ve üst katlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın birinci katında bulunan lokantanın bacasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst katlara da yayıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.
Kağıthane'de yangın (1)

Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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