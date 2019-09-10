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Kağıthane'de yangın paniği

Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı.

10.09.2019 13:49 Kağıthane'de yangın paniği
Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede tüm eve yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

Kağıthane, Çağlayan, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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