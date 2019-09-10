Haberler» Güncel» Haber

Kağıthane'de yangın paniği

Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı.

10.09.2019 14:01 Kağıthane'de yangın paniği
Kağıthane'de 7 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Neşe Sokak üzerinde bulunan 7 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan dumanlar kısa sürede tüm eve yayıldı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası sokak üzerinde yaşanan panik sona erdi. Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(İHA)

Kağıthane, Çağlayan, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:39   Büyükşehir Belediyesinden öğrenci servislerine sıkı denetim
14:38   Yeni eğitim öğretim yılı
14:38   Sultan Alparslan'ın diyarı Malazgirt'te hizmet atağı
14:38   Asayiş Şube Müdürü yunus kıyafeti giyip uygulama yaptı
14:38   Taliban'dan müzakereleri 'ölü' olarak tanımlayan Trump'a yanıt: Pişman olacaksınız
14:38   Diyarbakır'da hdp önünde eylem yapan annelere kayseri'den destek
14:36   Iraklı turistin gasbedildiği iddiası