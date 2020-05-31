Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı

Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda yaşlılar için egzersiz programı düzenledi.

Kağıthane'de yaşlılar açık alanda egzersiz yaptı
31.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:36
Kağıthane Hasbahçe Parkı'nda yaşlılar için egzersiz programı düzenledi. Uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Yeni tip korona virüsten (Covid-19) korunma tedbirleri kapsamında yaşlılar saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıktı. Kağıthane Belediyesi de bugün yaşlıları unutmadı. Belediye, Hasbahçe Parkı'nda yaşlılar için egzersiz programı düzenledi. Etkinlik alanına gelen vatandaşlara tek tek maske ve dezenfektan dağıtılıp, tatlı ikram edildi. Uzman eğitmenler eşliğinde egzersiz yapan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Ortaya renkli görüntüler çıkarken, yaşlılar güzel havanın da tadını çıkardı.
"HERKE SPOR YAPSIN, GENÇ KALSIN"
Parkta egzersiz yapan bir vatandaş, gençlere spor yapmalarını tavsiye ederek, "71 yaşındayım, kendimi çok harika hissediyorum. Bu organizasyonu yapanlara çok teşekkür ederim. Normalde de spor yaparım, be yüzücüyüm. Yazın boğazda, kışın da burada yürüyüş yapıyorum. Ama son 3 aydır çıkamıyordum, çok üzgündüm. Uygulama çok güzel, harika. Herkes spor yapsın, herkes genç kalsın, en büyük Fenerbahçe" dedi.
"TALEP YOĞUN, GÜZEL VAKİT GEÇİRİYORLAR"
Kağıthane Belediyesi Spor İşler Müdürlüğünde fitness ve plates antrenörü olarak çalışan Esra Doğan, "Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlarımız maalesef evlerinden dışarı çıkamıyordu. Şimdi ise dışarıya çıktıkları bu süreyi daha verimli ve sağlıklı geçirmeleri için belediye başkanımız Mevlüt Öztekin öncülüğünde böyle bir proje başlattık. Amacımız kendi beden sağlıklarını korumaları için evde de uygulayabilecekleri basit, etkili egzersizleri onlara göstermek ve uygulatmak. Talep de oldukça yoğun, çok keyifli vakit geçiriyorlar. Dolayısıyla bizler de çok mutluyuz. Kas ve kemik yoğunluklarını korumak, hareket açıklıkları ve esnekliklerini kaybetmemek aynı zamanda kalp damar sağlıkları için, en önemlisi de motive olmak, daha zinde ve enerjik kalmak için spor yapmaları gerekiyor" diye konuştu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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