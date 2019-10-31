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Kağıthane'de yıkım gerginliği

KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.

31.10.2019 10:11
İstanbul DHA - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.
Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı
Kağıthane'de yıkım gerginliği

Kağıthane, İstanbul, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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