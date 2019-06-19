19.06.2019 14:37
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Kağıthane'de yolda çökme

Kağıthane

KAĞITHANE Cendere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

KAĞITHANE Cendere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöken yolu onarmak çalışma başlattı. Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş makineleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Çalışmanın yapıldığı alandaki iki şerit trafiğe kapatıldı.

"ÇÖKEN ALAN GİTTİKÇE GENİŞLEDİ"
Görgü tanığı Ali Rıza Mızrak, "Sabah saatleriydi, daha çökme yaşanmamıştı. Belediye ekipleri burada temizlik yapıyordu. O sırada yolda bir çökme oldu. Çöken alan gittikçe genişledi. Daha sonra yetkililer geldi, çalışma başlattı. Önce çukur oluştu sonra etrafı genişledi. Araçların geçtiği sırada çökme yaşansaydı kazalara sebebiyet verebilirdi." dedi.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Sabah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel

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