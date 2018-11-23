Kağıthane'deki Kuyumcu Soygunu

23 Kasım 2018 Cuma 15:26



23 Kasım 2018 Cuma 15:26

Kağıthane'de kuyumcudan çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'nde girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini bıçakla yaralayıp çaldığı bir miktar altınla kaçmaya çalışırken yakalanan Harun G'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, adliyeye sevk edildi.OlayBaşında motosiklet kaskı ve elinde silahla 22 Kasım'da Talatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren Harun G, altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istediği iş yeri sahibi İbrahim Akın'ı arbede sırasında bıçakla yaralamıştı.Harun G, kuyumcudan çaldığı bir miktar altınla ara sokaklardan yaya olarak kaçmaya çalışırken olayı gören vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.