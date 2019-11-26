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Kağıthane'deki market soygununa ilişkin 2 kişi tutuklandı

Kağıthane'de market çalışanını silahla tehdit edip kasadaki 7 bin 250 lirayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

26.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:52Kağıthane'deki market soygununa ilişkin 2 kişi tutuklandı
'de market çalışanını silahla tehdit edip kasadaki 7 bin 250 lirayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir markete başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi girdi. Marketin ana kasasının bulunduğu odaya giren şüpheliler, çalışanı silahla tehdit ederek kasadaki 7 bin 250 lirayı gasbedip olay yerinden kaçtı.
Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yakalanmamak için başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin olay yerine motosikletle gelmediklerini, yaklaşık 500 metre ileride kendilerini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.
Şüphelilerin kullandığı araç plakasından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Polis, şüphelilerin Kağıthane'deki ikametlerine düzenlediği baskında yaşı küçük şüpheli E.Ö, Kadafi Ö. (33) ve Celal K'yi (18) yakaladı.
Yaşı küçük şüphelinin olayda aracı kullanan kişi olduğu belirlendi. Şüpheli işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Olayda silahı kullandığı belirlenen Kadafi Ö'nün başka bir markette çalıştığı ve emniyette tehdit, kasten yaralama ve hakaret suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadafi Ö. ve Celal K. tutuklanırken, yaşı küçük şüpheli E.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera kayıtlarında, başında motosiklet kaskı bulunan iki şüphelinin markette bir süre dolaştıkları, ardından kasa odasına girdikleri görülüyor.

Kağıthane, Yeşilce, Güncel

Kaynak: AA

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