Haberler » Güncel » Haber

Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı.

20.09.2019 11:16Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada
Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ek görüntü
///////////////
-Güvenlik kamerası
-Kaza anı

Görüntü dökümü:
--------------
-Kaza yapan araçlar
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar



- İstanbul

Kağıthane, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:17 Aksaray'daki gece kulüplerine baskın: 4 polis gözaltında
12:17 Bingöl imam olmayan köyde cuma namazı kılınamıyor
12:16 Twitter Kaşıkçı cinayeti zanlısı Kahtani'nin hesabını askıya aldı
12:16 Ege Denizi'nde 33 düzensiz göçmen bulundu
12:16 OPPO ve Google'dan yenilikçi kamera teknolojilerinde iş birliği
12:16 Akhisarlı protokol üyeleri gazilerle akşam yemeğinde buluştu
12:15 Marmaris'te plajlar yabancı turistlere kaldı