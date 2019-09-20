Kağıthane'deki otobüs kazası kamerada

Kağıthane
Çeliktepe Mahallesi'nde bir belediye otobüsü yokuş aşağıya inerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle park halindeki 5 araca çarptı. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen bir kadın iki araç arasına sıkışarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların kurtardığı kadın hastaneye götürüldü. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Ek görüntü
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-Güvenlik kamerası
-Kaza anı
Görüntü dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Polis ekipleri
-Genel ve detaylar
- İstanbul