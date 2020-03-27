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KAĞITHANE'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kağıthane'de, 23 Mart gecesi dört otomobille bir caddeye gelen yaklaşık 15 kişi rastgele ateş etmeye başladı.

27.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 00:07
Kağıthane 'de, 23 Mart gecesi dört otomobille bir caddeye gelen yaklaşık 15 kişi rastgele ateş etmeye başladı. Mahalle bekçilerinin olaya müdahale etmesiyle, grup ile bekçiler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. 4 kişinin yaralandığı çatışmanın ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, 23 Mart gecesi saat 00.00 sıralarında Gürsel Mahallesi 28 Nisan Caddesi'nde yaşandı. Caddeye 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişilik grup, hedef aldıkları işyerlerine ateş açmaya başladı. Duyulan silah sesleri üzerine olay yerine gelen mahalle bekçileri ile saldırganlar arasında kısa süreli çatışma yaşanırken, şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 kişinin yaralandığı saldırının ardından çalışma başlattı. Ekipler, cadde üzerinde yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki çeteden birinin, diğer çetenin bahis oynattığı 2 işyerine yönelik saldırıda bulunduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren 4 şüpheli operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
OLAY ANI KAMERADA
Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, caddeye plakasız 4 araçla gelen yaklaşık 15 kişinin, araçlardan inerek uzun namlulu silahlarla işyerlerine ateş açtıkları, 2 mahalle bekçisinin olaya müdahale etmesi üzerine şüphelilerin araçlarına binerek kaçtıkları görülüyor. KAĞITHANE’DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, 23 Mart, Güncel

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KAĞITHANE'DEKİ SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

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