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Kağıthane'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

26.03.2020 20:06 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:08

Kağıthane 'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, 23 Mart gecesi Gürsel Mahallesi'nde 2 iş yerine düzenlenen ve 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgede yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisinin diğer grubun faaliyetlerini yürüttüğü iş yerlerine saldırdığını belirlemişti.

Saldırganlardan 4'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Bekçilerin önlediği facia güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, söz konusu olayın yaşandığı yere plakasız 4 araçla gelen 15 kişilik grubun uzun namlulu silahlarla iş yerlerine saldırıda bulunması ve yakınlardaki 2 gece bekçisinin olaya müdahale etmesi üzerine şüphelilerin iş yerlerine girmekten vazgeçerek yaya ve araçlarla kaçması görülüyor.

Kağıthane’deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

Kaynak: AA

Etiketler: Kağıthane, 23 Mart, Güncel

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Kağıthane'deki silahlı saldırı anı güvenlik kamerasında

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