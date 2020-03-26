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Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Kağıthane'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

26.03.2020 20:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:09
Kağıthane'deki silahlı saldırıya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Kağıthane 'de 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, 23 Mart gecesi Gürsel Mahallesi'nde 2 iş yerine düzenlenen, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisinin diğer grubun faaliyetlerini yürüttüğü iş yerlerine saldırdığını belirleyen ekipler, şüphelilerden 4'ünü operasyonla gözaltına aldı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firarilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Bekçilerin önlediği olay güvenlik kamerasına yansıdı
Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarında, söz konusu olayın yaşandığı yere plakasız 4 araçla gelen 15 kişilik grubun, uzun namlulu silahlarla iş yerlerine saldırıda bulunduğu, yakınlardaki 2 gece bekçisinin olaya müdahale etmesi üzerine şüphelilerin iş yerlerine girmekten vazgeçerek yaya olarak ve araçlarla kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kağıthane, 23 Mart, Güncel

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