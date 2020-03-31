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Kağıthane'deki taksicilerin ateşi ölçüldü, taksiler tek tek dezenfekte edildi

Kağıthane Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olanlar arasında ilk sıralarda yer alan taksiciler için önlemler aldı.

31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:25
Kağıthane'deki taksicilerin ateşi ölçüldü, taksiler tek tek dezenfekte edildi

Kağıthane Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında insanlarla en çok temas halinde olanlar arasında ilk sıralarda yer alan taksiciler için önlemler aldı. Gün boyu ilçede bulunan taksi duraklarını gezen ekipler şoförlerin ateşini ölçerken, her bir taksiyi de dezenfekte etti.

Kağıthane Belediyesi'nde koronavirüs (COVID-19) mücadele kapsamında ek tedbirler alınmaya devam ediliyor. Önlemler kapsamında gün boyu yapılan çalışmalarda 26 taksi durağında her bir taksi temizlenerek dezenfekte edilirken, taksicilerin de ateş ölçümleri yapıldı. Taksiciler sosyal mesafe konusunda bilinçlendirilirken tüm taksi duraklarına Kağıthane Belediyesi tarafından hijyen ve temizlik paketi dağıtıldı. Hijyen paketlerinin içerisinde sabun, kolonya, eldiven ve maske yer aldı. Taksi şoförleri, ayrıca para alışverişinde el hijyenin önemi ve vardiya sonrasında araçların dezenfekte edilip havalandırılması konusunda uyarıldı.

"YOLCULARIMIZLA BİREBİR TEMASLARDAN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Taksici Bayram Karabulut, "Yaklaşık 25 senedir hizmet ediyoruz. Kağıthane Belediyemiz de sağ olsun 3-4 gün aralıklarla burada dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor. Şoför arkadaşlarımızın da ateşleri ölçülüyor. Ayrıca biz de bütün arabalarımızda tedbirlerimizi aldık. Kolonya, ıslak mendil, peçete gibi birçok malzeme bulunuyor. Yolcularımızı da arka sağ tarafa almaya ve birebir temaslardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

"BİRİNCİ OLARAK EN ÖNEMLİ KURAL SOSYAL MESAFE"

Taksicileri bilgilendiren Kağıthane Belediyesi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeni Abidin Arslan, "Birinci olarak en önemli kural sosyal mesafe. Taksici arkadaşlarımız olabildiğince birebir temastan kaçınmalı. Bu yüzden ön koltuğu kapatarak yolcunun sağ arka köşeye binmesini sağlamalı. Ayrıca arkadaşlarımız vardiyalı sistemle çalıştıkları için diğer taksiciye aracı teslim ederken dezenfekte edip öyle vermelidir" şeklinde konuştu.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Kağıthane, Güncel
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