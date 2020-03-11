Kağıthane'deki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Kağıthane'de iki otomobilin çarpışması sonucu trafik akışında yoğunluk yaşandı.
11.03.2020 23:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 00:32
Kağıthane 'de iki otomobilin çarpışması sonucu trafik akışında yoğunluk yaşandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Talatpaşa mevkisinde Haliç Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Mussam M. idaresindeki 07 CMN 45 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ali B. yönetimindeki 10 TC 022 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, trafik akışında yaşanan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Talatpaşa mevkisinde Haliç Köprüsü istikametinde seyir halinde olan Suriye uyruklu Mussam M. idaresindeki 07 CMN 45 plakalı otomobil ile aynı istikametteki Ali B. yönetimindeki 10 TC 022 plakalı otomobil çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, trafik akışında yaşanan yoğunluk araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
Manşet
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